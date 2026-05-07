Кабинетът прие Национална стратегия за борба с наркотиците за периода 2026 – 2030 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерският съвет прие Национална стратегия за борба с наркотиците за периода 2026 – 2030 г., с която се определят визията, принципите и стратегическите цели на държавната политика в тази област. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Стратегията е планирана като хоризонтална инициатива с участието на 17 министерства и агенции, като водеща роля има Министерството на здравеопазването.

Документът е изграден върху два основни стълба и три хоризонтални приоритета. Вертикалните области на действие са насочени към ограничаване на предлагането чрез засилени мерки за сигурност и към намаляване на търсенето чрез програми за превенция, рехабилитация и ограничаване на вредите.

Тези цели се подкрепят от три хоризонтални направления – активно сътрудничество на национално и международно ниво, инвестиции в научни изследвания и нови технологии за повишаване на експертния капацитет, както и постоянно усъвършенстване на нормативната уредба и управлението.

Като основен инструмент за практическото изпълнение на стратегията е изготвен План за дейности, който съдържа конкретни мерки, индикатори, срокове и отговорни институции.

В края на април служебният министър на здравеопазването Михаил Околийски посочи, че няма почти нито една държавна програма за лечение на зависимости сред подрастващи. Околийски тогава допълни, че столичният кмет Васил Терзиев е изразил готовност да предостави сграда, в която евентуално ще започне работа по такава програма.

Вижте какво още реши служебното правителство днес тук.