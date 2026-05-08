Разкриха убийците на Къро

Анджело Димов също попада във войната за надмощие в кейптаунския ъндърграунд

Българите падат жертва на страховития бос Нафиз Модак

Разкриха убийците на Красимир Каменов-Къро. Разследващите в Кейптаун, Южна Африка, смятат, че зад покушението над Къро, както и това над Анджело Димов, стоят едни и същи килъри и поръчители. Причината е, че двете родни кримки са оперирали в района, който е контролиран от Ралф Станфийлд и неговата банда, известна като 28-ците, която е част от мащабната кримиорганизация "The Numbers gangs" - "Бандата на числата".

Двамата българи са работили съвместно с фракцията на 28-ците - бизнесите им варирали от нощни клубове, наркотици, скъпоценни камъни и рекет. Това хич не се понравя на друга мастита ъндърграунд фигура, а именно Нафиз Модак и "Новата гвардия", защото българите набират сила и по-този начин засилва силата на конкуренцията. В момента бандата на Нафиз Модак е най-опасната и най-мощната в Кейптаун и околията, смятат разследващите в Южна Африка, научи "България Днес" от свои източници.

Модак е основният заподозрян за агресивното превземане на бизнеса с охрана. Самият той си признава, че насилствено е превзел този периметър и негови хора охраняват над 80% от нощните клубове в Кейптаун. Като за целта подкупва множество полицейски шефове и важни фигури в структурите на тамошното МВР. Част от превзетите територии са именно на Къро и Анджело Димов.

Неговата стратегия е брутална - Модак отстранява всеки, който има влияние в нощните клубове и съответно в разпространението на наркотици. В съдебните процеси през 2025-2026 г. срещу Модак за убийството на детектив става ясно, че кримибосът разполага с екипи за мокри поръчки, които действат с военна прецизност - точно както са ликвидирани Анджело и Къро.

Нафиз Модак превзема клубовете на Анджело Димов, като някои от тях са стриптийз клубове в периода 2015-2018 г., след което решава да го ликвидира заедно със съпругата му Незабравка Пеева, смятат разследващите.

Анджело Димов със съпругата си Незабравка и детенцето им

За убийството на Къро пък се смята, че Модак го е поръчал, преди да влезе в затвора за 7 години по обвинения в подкупване на множество полицейски шефове. За Модак се смята, че е ликвидирал десетки ключови играчи, сред които и негов стар конкурент Марк Лифман. Именно с него според разследващите в Южна Африка работят Къро и Андежло Димов.

Лифман е застрелян една година след Къро - през 2024 г., и по този начин Модак става най-влиятелният бос в региона, макар в момента да е зад решетките. В момента страховитият главатар контролирала охранителния бизнес, прибира "такса спокойствие", търгува със скъпоценни камъни,подобно на Димов и Къро, и държи по-голямата част от наркопазара в Кейптаун. Разследващите са категорични, че в момента Модай е най-опасният бандит и е отговорен за множество поръчкови убийства. Въпреки обвиненията към боса нито едно от тях за момента не е доказано.

По неофициални данни Модак е разпитан за убийството на Димов през 2018 г., както и за това на Къро през 2023 г. Ченгетата са сигурни, че той е ликвидирал двамата българи, но не могат да го докажат. Опитите им да накарат някои от членовете на групировката "Новата гвардия", ръководена от Модак, да проговарят удрят на камък. Бандитите знаят, че ако си отворят устата, и те, и близките им моментално ще бъдат пречукани, поради което полицията не успява да направи нито един пробив.

По тази причина - липсата на доказателства, които да издържат в съда, за момента убийствата на Къро и Анджело Димов остават неразкрити. В Южна Африка това често се случва, въпреки че полицията знае кои са извършителите.

Разследващите работят по още няколко версии за убийствата на Анджело и Къро. Едната е контрол над пристанищата и трафика. Кейптаун е ключов пункт за износ на кокаин към Европа. Къро, със своите логистични познания и контакти в България, е бил ценен партньор, но и опасен конкурент. Версията е, че той е станал жертва на преразпределение на "кокаиновия път" между латиноамериканските картели и местните южноафрикански банди.

