Вижте откъде идват министрите на Радев и какъв опит имат

В президентството лидерът на "Прогресивна България" Румен Радев взе и веднага върна изпълнен мандата за съставяне на ново правителство.

Кабинетът ще има четирима вицепремиери и 18 министерства, т.е. едно министерство по-малко - досегашните три ведомства на икономиката, иновациите и електронното управление стават две.

"Това не е само оптимизация на администрацията и съкращение на администрацията, защото тук има освобождаване на администрация, ние го правим преди всичко, за да оптимизираме работата на правителството, да осигурим по-добри условия за управление на инвестициите, за бълтарския бизнес, силна и предвидима среда и да ускорим процесите по дигитализация. Убеден съм, че това преструктуриране ще доведе до всички предпоставки да имаме ускорен икономически растеж, обясни Радев.

Йотова увери, че веднага ще издаде указа за правителството. Очаква се още утре то да бъде гласувано в Народното събрание.

Ето и кой какъв е и откъде идва в проектокабинета, в който министър-председател ще бъде Румен Радев:

Заместник министър – председател и министър на финансите - Гълъб Донев

Заместник министър – председател и министър на икономиката, инвестиците и индустрията – Александър Пулев

Заместник министър – председател – Иво Христов Петров

Заместник министър – председател Атанас Пеканов

Министър на вътрешните работи – Иван Демерджиев



Министър на отбраната – Димитър Стоянов

Министър на външните работи – Велислава Петрова – Чамова

Министър на правосъдието – Николай Найденов

Министър на труда и социалната политика – Наталия Ефремова

Министър на образованието и науката – Георги Вълчев

Министър на здравеопазването – Катя Ивкова

Министър на иновациите и дигиталната трансформация – Иван Василев

Министър на регионалното развитие и благоустройството – Иван Шишков

Министър на енергетиката – Ива Петрова

Министър на транспорта и съобщенията – Георги Пеев

Министър на земеделието и храните – Пламен Абровски

Министър на околната среда и водите – Росица Карамфилова – Благова

Министър на културата – Евтим Милошев



Министър на туризма – Илин Димитров

Министър на младежта и спорта – Енчо Керязов