Бизнесмен от Сандански влиза в парламента на мястото на министър Карамфилова

Бизнесмен от Сандански влиза в парламента, след като водачката на листата на "Прогресивна България" за Благоевград Росица Карамфилова - Благова стане министър на околната среда и водите. Партията на Радев вкара петима депутати от Благоевградска област. След като министърът положи клетва, освобождава място и в Народното събрание ще влезе шестият в листата - 45-годишният Георги Кунчев. Той е от Плевен, но живее в Сандански от 2003 г. Завършил е Строителен техникум в Плевен и Техническия университет в Габрово, а впоследствие и магистърска степен по туризъм в Югозападния университет "Н. Рилски" в Благоевград.

Има над 20 години опит в туристическия сектор като собственик на туристическа агенция. През последните години е активен член на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, на което наскоро бе избран за председател.