ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Въздушна линейка транспортира работника, паднал от...

Времето София 20° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22803806 www.24chasa.bg

Бизнесмен от Сандански влиза в парламента на мястото на министър Карамфилова

Тони Маскръчка

4180
Георги Кунчев от Сандански се очаква да влезе в парламента, след като Росица Карамфилова-Благова стане министър.

Бизнесмен от Сандански влиза в парламента, след като водачката на листата на "Прогресивна България" за Благоевград Росица Карамфилова - Благова стане министър на околната среда и водите. Партията на Радев вкара петима депутати от Благоевградска област. След като министърът положи клетва, освобождава място и в Народното събрание ще влезе шестият в листата - 45-годишният Георги Кунчев. Той е от Плевен, но живее в Сандански от 2003 г. Завършил е Строителен техникум в Плевен и Техническия университет в Габрово, а впоследствие и магистърска степен по туризъм в Югозападния университет "Н. Рилски" в Благоевград.

Има над 20 години опит в туристическия сектор като собственик на туристическа агенция. През последните години е активен член на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, на което наскоро бе избран за председател. 

Георги Кунчев от Сандански се очаква да влезе в парламента, след като Росица Карамфилова-Благова стане министър.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)