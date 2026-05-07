Румен Радев и новият вицепремиер Иво Христов се запознават инцидентно в софийско кафене

Една инцидентна среща в софийско кафене през 2016 г. събира журналиста Иво Христов с пилота Румен Радев, а 5 месеца по-късно Радев вече е президент на България.

17 години преди това обаче Христов го вижда, но само в небето. През 1999 г. е на авиошоу над авиобазата в Граф Игнатиево заедно с френския военен аташе. Двамата спират да обсъждат, когато виждат в небето изумителни фигури в изпълнение на МиГ-29."Това момче наистина е изключително", казва им очарован тогавашният командващ ВВС ген. Иван Парапунов. В самолета е майор Румен Радев.

Съдбовна е обаче онази среща в кафенето, след която президентът Радев назначи Иво Христов за началник на кабинета си.

Днес, вече министър-председател, го направи и свой вицепремиер по външнополитическите въпроси.

Минути след обявяването на имената от новия кабинет Иво Христов пусна корекция във фейсбук, написвайки с усмивка, че е Петков, след като в президенството, представяйки министрите си пред президента Илияна Йотова, Радев го обяви като Иво Христов Петров.

Роден е на 8 октомври 1970 г. в Истанбул. Завършва средното си образование в "Атене Роаял" в Брюксел, после висше юридическо образование в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Преводач е от френски и автор на политическата биография на Франсоа Митеран, издадена на български език през 2000 г.

Като журналист е работил в Нова тв, RFI-България и сп. Europe Magazine, издавано в Париж. През 2002 г. е зам.-изпълнителен директор, а от 2003 г. - изпълнителен директор на телевизия Би Би Ти.

През 2016 г. ръководи политическата и комуникационната стратегия на кампанията на Румен Радев за президент. От януари 2017 г. е началник на кабинета на президента Румен Радев.

През 2019 г. е избран за евродепутат от листата на БСП.

Преди 1 година Румен Радев го назначи от президентската си квота в Комисията за защита от дискриминация.