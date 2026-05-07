Ректорът на Алма матер проф. Георги Вълчев поема образованието

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев Снимка: Велислав Николов

Ректорът на Софийския университет проф. д-р Георги Вълчев застава начело на Министерството на образованието и науката. Той е културолог, един от сериозните изследователи на културата на Българското възраждане. Проф. д-р Георги Вълчев е ректор на Алма матер от ноември 2023 г. Той е утвърден учен с дългогодишен управленски опит в академичната сфера.

В периода 2015 – 2023 г. заема позицията зам.-ректор по учебната дейност. Професионалната му кариера в Софийския университет включва още постовете ръководител на катедра "История и теория на културата" (2011 – 2019 г.) и научен секретар на Философския факултет. Той е създател и ръководител на магистърската програма "Мениджмънт и социализация на културното наследство".

Автор е на редица значими научни публикации и монографии, сред които "Историята и нейните публични употреби", "Захарий Стоянов и символният капитал на Българското възраждане" и "Чужденците в българската следосвобожденска култура". Научните му интереси са фокусирани върху публичните употреби на историята и управлението на културните процеси.

