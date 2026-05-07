50 поста в 14 важни институции чакат новата власт, сред тях и спецслужбите (Обзор)

Преди месеци отнеха правомощия на Румен Радев като президент да ги одобрява, сега сам ще ги предлага, а ще ги гласува мнозинството му в парламента

50 поста в 14 държавни институции - контролни органи и регулатори, които се избират от парламента, чакат за попълване от новата власт. Някои от тях са с изтекли от мандати години, а списъкът за пореден път бе изчетен от парламентарната трибуна в четвъртък.

От “Прогресивна България” вече дадоха знак, че първа задача е излъчването на 11-те имена за ВСС от квотата на депутатите. В топ 3 на приоритетите го сложи и президентът Илияна Йотова, когато обобщи консултациите си с партиите във вторник. Да стане по “нови, ясни и категорични правила”, настоя тя. Такива вече се пишат, анонсира пък още на старта на 52-ото НС Иван Демерджиев. Но тепърва ще се водят разговорите с опозицията за квалифицирано мнозинство от 160 гласа. ПБ има 131 депутати.

Ключов ще бъде и изборът на нови шефове на Държавна агенция “Национална сигурност”, Държавна агенция “Разузнаване” и Държавна агенция “Технически операции”. Председателите им се избират по предложение на Министерския съвет.

До миналата година финалното решение за шефовете на службите беше на президента, който подписваше указа за назначаването им. През октомври ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС отнеха тези правомощия на Радев и приеха парламентът да гласува назначенията. Радев наложи вето с мотива, че така началниците може да са политически подчинени, но то беше преодоляно. А сега именно той ще ги предлага, а мнозинството му в парламента ще ги одобрява.

С изтекъл мандат са още всички 5-има в КОНПИ, 3-ма членове на Надзорния съвет на Агенцията за публичните предприятия и контрол, 4-ма от Комисията за публичен контрол над регистрирани одитори, председателят на Икономическия и социален съвет, по един член на СЕМ и КЕВР. С предсрочно прекратен мандат е един член на Фискалния съвет, а скоро изтичат тези на зам.-председателя и член на Комисията за финансов надзор. Изобщо не бе конституиран Националният съвет за българите, живеещи извън стрнаната - председател и шестима членове.

В началото на последната сесия на 51-ия парламент през януари за попълване чакаха почти същите позиции.

“Прогресивна България” оставя гардовете от НСО на Пеевски, но му взе кабинета – стана читалня

Лидерът на ДПС Делян Пеевски вече няма да ползва кабинет 222А - един от най-големите в парламента, решили са от новото ръководство. Вместо това там ще има читалня, обяви говорителят на “Прогресивна България” Антон Кутев.

Читалнята беше готова още в четвъртък. В нея са занесени някои от материалите, които депутатите най-често търсят от парламентарната библиотека, там ще може да получават и поискани справки. Има музеен елемент с кадри и архиви от миналото на Народното събрание.

В четвъртък администрацията живо се занимаваше с пренареждане на кабинета. “Експонатите” от “Музея на сглобката”, организиран от Пеевски в 51-ото събрание, вече ги няма. На една от стените стои плакат с портретите на депутатите от Първото НС.

Кабинетът е преномериран на 244. Отвън още стои табелата с името на Пеевски, но вероятно ще бъде преместена.

На целия 2-и етаж се местеха мебели - служители кръстосваха кулоарите с маси и бюра, а пред стаята на ГЕРБ бяха строени 30-ина стола. Причината е местенето на парламентарните групи в нови кабинети, тъй като ПБ ще ползва повечето от тях. Предстои и изготвянето на новите табели с имената им. Например “Промяната” и ДБ още са с табели ПП-ДБ. Сега на всяка се полага по една стая.

В декларацията си Кутев обясни, че кабинетът вече “никога няма да се ползва за лъскане на личното его на надценили се партийни величия”.

Макар да вземат кабинета на лидера на ДПС, няма да свалят охраната му. Депутатите на Румен Радев няма да подкрепят предложението на ПП и ДБ НСО да пази само председателя на парламента, но не и редови депутати. Сега такава охрана ползват Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Кутев заяви: “Няма да приемаме закони, за да решаваме частни случаи. В държавата има ред, по който се назначава охраната на застрашени лица. Няма да приемаме закони, касаещи един или двама, дори тези двамата доскоро да се мислеха за всесилни и да принуждаваха институциите да изпълняват личните им прищевки. Докато мнозинството на ПБ управлява, решенията ще се взимат от легитимните органи.” По-късно колегата му Слави Василев уточни, че новото правителство скоро ще “вземе мерки за охраната на Пеевски”, но не каза какви. Сега тя се назначава с решение на тричленна комисия в състав шефовете на НСО и ДАНС и главният секретар на МВР.

ПБ се обявиха и против създаването на временна комисия, която да разследва имуществото на Пеевски - тези комисии били “говорилня”, не постигат нищо.