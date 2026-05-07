Мъж на 79 години с джип блъсна двама пешеходци в София, единият е тежко пострадал (снимка)

Проверява се дали не е объркал педалите за газ и спирачка

79-годишен мъж с джип "Ауди Q5" излезе от пътното платно в столичния кв. "Люлин 3" и блъсна двама души, докато били на тротоара. По първоначални данни единият е тежко пострадал, съобщиха от МВР. Проверява се версията дали шофьорът не е объркал педалите за газ и спирачка.

Катастрофата станала на кръстовището на бул. "Захари Стоянов" и ул. "Петър Бонев". Докато карал джипа си, по неизяснени засега причини 79-годишният мъж изпуснал контрола над него. Качил се на тротоара и ударил двама души. Те са на 33 и 47 г. По-младият бил велосипедист.

Ранените мъже са откарани в болница. Единият е в тежко състояния. От СДВР разследват причините за катастрофата.