Деси Радева опроверга фейк публикация "Румене, аз на теб не ти говоря": Може би ДАНС и МВР имат идея

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Десислава Радева опроверга фейк публикация в социалните мрежи. В нея се твърди, че съпругата на Румен Радев е написала: "Румене, аз на теб не ти говоря, но поне ти кажи нещо на хората!".

Ето какво пише Деси Радева за фалшивото съобщение:

"Не знам кой, нито защо го прави. Не знам и как да го окачествя. Може би ДАНС и МВР имат идея.

Никога не съм писала или публикувала подобен текст. Доста далеч съм от подобен начин на поведение. Колкото и учудващо да е за зложелателите."