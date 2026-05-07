Деси Радева опроверга фейк публикация "Румене, аз на теб не ти говоря": Може би ДАНС и МВР имат идея

Десислава Радева опроверга фейк публикация в социалните мрежи. В нея се твърди, че съпругата на Румен Радев е написала: "Румене, аз на теб не ти говоря, но поне ти кажи нещо на хората!".
Ето какво пише Деси Радева за фалшивото съобщение:
"Не знам кой, нито защо го прави. Не знам и как да го окачествя. Може би ДАНС и МВР имат идея.
Никога не съм писала или публикувала подобен текст. Доста далеч съм от подобен начин на поведение. Колкото и учудващо да е за зложелателите."
Публикувахте от Десислава Радева в Четвъртък, 7 май 2026 г.