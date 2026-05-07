Въздушна линейка транспортира работника, паднал от покрив на сграда в Симитли

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Медицински хеликоптер транспортира от Благоевград до столична болница работник, който пострада тежко при трудова злополука в Симитли. 49-годишният мъж падна докато монтира термопанели на покрива на сграда, която се преустройва в социално заведение в Симитли.

Състоянието на падналия от около 6 метра височина е критично, той е с множество тежки травми.

Проверка на Инспекцията по труда е установила, че мъжът има редовен трудов договор, но не е спазил условията за безопасен труд. На обекта е имало предпазни колани, но работникът не ги е използвал в момента на падането.