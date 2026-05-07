Интерпол и наши полицаи удариха огромна фабрика за продажба на менте стероиди (Обзор)

Операцията се е провела в 90 държави

ГДБОП свалили 4 сайта

Международна операция на Интерпол за търговия с нелегални лекарства и анаболни стероиди в 90 страни изкара на преден план приноса на България. От агенцията съобщиха за нея на 7 май. Акцията, чието име е “Пангея XVIII”, се е провела от 10 до 26 март и довела до 269 ареста и разбиването на 66 престъпни групи. Правоприлагащите органи по света

започнали 392 разследвания и изпълнили 158 заповеди за претърсване,

насочени към престъпни мрежи, разпространяващи неодобрени, нестандартни и фалшифицирани медицински продукти.

От Интерпол специално отличиха България. Операцията, която изтъкват, всъщност е от 9 март. Тогава в столичния кв. “Горубляне” бе

задържан мъж, който сам правел и разпространявал анаболни стероиди, лекарствени продукти и хранителни добавки.

Акцията бе на СДВР и ТД на Агенция “Митници” - София. Заловеният мъж се оказа стар познайник на двете структури, които го заловили и преди 4 години за същото престъпление. Тогава получил глоба от 25 000 лева от Изпълнителната агенция по лекарствата, която му била връчена чак при повторния му арест.

Той слагал произволно избрани имена на стероидите и ги разпространявал в сайта анаболи.бг и в социална мрежа. В склада му са открити милиони блистери и ампули, които съдържат анаболи. Сигналът за незаконната дейност е от столичната митница. Те засекли пратка от Нидерландия с блистери, които още не били заредени с анаболни вещества. По време на акцията в София бяха открити множество шишенца. Снимка: Георги Палейков

На място бяха шефът на СДВР Любомир Николов и на столичната митница Росен Василев. Василев обясни, че на 6 март митничари селектирали пратка в куриерска фирма за проверка. Усъмнили се в нейното съдържание, тъй като имало документи с информация за фармацевтични продукти, но в нея са установени празни капсули. Затова предали сигнала на СДВР.

“Колегите ни съобщиха, че са иззели пратка от Нидерландия, съдържаща празни блистери. Чрез оперативна работа служителите от отдел “Икономическа полиция” достигнаха до тази съхранителна и производствена база”, каза Николов. И обясни, че мъжът, който ги правел,

не плащал нито стотинка, което ощетявало хазната,

спря се и на вредата за здравето.

“Апелираме да не се купуват подобни продукти с непроверени качества и производители, защото не знаем какви вещества се използват в подобни бази и как биха увредили здравето на ползвателите”, обясни тогава шефът на СДВР.

Самият арестуван пък признал, че се занимавал с цялата дейност. Едно шишенце със стероиди се търгувало за около 30 евро.

При ареста му преди 4 г. мъжът само разпространявал препаратите. Образуваното досъдебно производство все още не е приключило. А за случая от 9 март мъжът може да получи максимум три години затвор.

Фабриката, която създал след първото хващане, е разположена на площ от около 200 квадратни метра и е включвала производствена база със складови помещения. Полицаи обясниха, че по-голямата част от продукцията е била предназначена за износ в чужбина. В помещението са открити и различни варианти на опаковки - на немски, нидерландски и български език, съобразени с пазарите, за които са били предназначени. Разпространението на продуктите ставало чрез интернет. В склада има различни машини за производство на препарати. Снимка: Георги Палейков

Вчера от Интерпол посочиха, че у нас “властите разбиха нелегално производствено съоръжение и иззеха милиони погрешно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни разтвори.”

От “Киберпрестъпност” коментираха своя принос. Те спрели 4 сайта, които се занимавали с продажбата на фалшивите лекарства и стероиди. Единият е анаболи.бг, от който българинът търгувал със своите продукти. Сайтът е регистриран на името на Георги Цветановски, но дали това е арествуваният, няма потвърждение. Останалите 3 сайта просто се намират в българското онлайн пространство, но не търгуват у нас и не са на български език.

По време на “Пангея” са спрени общо около 5700 уебсайта, страници в социални мрежи, канали и автоматизирани ботове, свързани с престъпници, използвани за маркетинг и продажба на незаконни лекарства.

От Интерпол обясниха, че има рязък ръст в изземването на антипаразитни лекарства. Дължал се на нарастващата онлайн промоция, в която те се представяли като алтернативни методи за лечение на рак. От агенцията изтъкнаха, че това не е вярно.

Отчетоха, че две вещества доминирали. Първото е ивермектин, използван за лечение на инфекции с паразити и червеи. Акцентираха и върху фенбендазол - обезпаразитяващ агент, одобрен само за ветеринарна употреба. Били с лъжливи етикети, мошениците мамели, че са част от комплекти за лечение на рак. Австралия, Нова Зеландия, Сингапур, САЩ и Обединеното кралство съобщили за значителни изземвания на двете вещества.

Анаболните стероиди отново са доминиращата категория

с 86 732 дози, иззети в световен мащаб, добавиха от Интерпол. И посочиха, че търсенето се движи до голяма степен от бодибилдинг и фитнес общностите. Освен у нас производството е открито и в други части от Източна и Югоизточна Европа. Правоохранителните органи се натъкнали и на производствени центрове в Индия, Обединеното кралство и САЩ.

Самата акция “Пангея” е ежегодна. Интерпол я провежда за 18-и път. Тя е насочена към онлайн продажбата на незаконни фармацевтични продукти. Освен 90-те държави няколко европейски и световни организации също са оказали помощ. Сред тях попадат Европол, ОЛАФ, СЗО и други.