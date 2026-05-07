В кабинета "експрес" 1/2 вече са заставали под герба, останалите са загрявали от 2-ата линия (Обзор)

Радев: Няма друго правителство, съставено толкова бързо

Първо галопиращите цени, после ВСС и бюджета. Но успоредно ще заложим политики с дълъг хоризонт, за да се ускори развитието на България, обяви първият, pокорил и двете страни на “Дондуков”

Експресен кабинет представи в 17 ч на 7 май бъдещият му премиер Румен Радев. Както се очакваше, той дойде с пълна папка при президента Илияна Йотова. А тя увери, че веднага пуска указа си към парламента, за да се закълнат в петък членовете на новата изпълнителна власт. Така Радев става първият политик у нас, управлявал и от двете страни на “Дондуков” - като президент, а от днес и като премиер.

Статистиката сочи, че за изминалите 9 години

като президент и вицепрезидент с вас сме връчили 27 мандата за съставяне на правителство,

и то повечето от тях в последните 5 г.

За тези години на нестабилност, крехки коалиции и правителства с кратък срок на годност българските граждани се произнесоха на последните избори и сложиха край на политическата криза. С гласа си потвърдиха своята воля за свобода, демокрация и справедливост. За нас от ПБ това е изключителна отговорност, която приемаме и доказваме с неуморна работа и всеотдайност.

Не говоря празни приказки -

за цялата ни демократична история няма друго толкова бързо съставено правителство след изборите, защото ние носим отговорност и знаем какво трябва да бъде решено. Това са огромни предизвикателства, които заедно ще решаваме с парламента.

Така се обърна към Йотова експрезидентът Радев, който се завърна на “Дондуков” 2 100 дни след като предсрочно напусна поста си, за са създаде коалицията “Прогресивна България” и да спечели с нея първото в този век пълно мнозинство в парламента. Всъщност и кабинетът “Орешарски” бе съставен с такава скорост.

С червена папка отидоха при Илияна Йотова от ПБ, връчи ѝ я Петър Витанов като шеф на парламентарната група - с номинацията на Румен Радев за премиер.

Отново бе разчупен протоколът -

за първи път мандат се връчи в Гербовата зала

А когато минути по-късно Радев изчете структурата и състава на правителството, което предлага, се разбра, че половината вече са стояли под този герб.

Именно в Гербовата зала се заклеваха министрите от служебните правителства, назначавани от Радев, преди да бъде променена конституцията и да се орежат правомощията на президента сам да подбира служебен премиер.

Половината от сегашните му избраници са минали през тези кабинети -

деветима от министрите вече са били такива

във временните правителства. А повечето от останалите са загрявали за титуляри от втората линия на изпълнителната власт. (Виж карето вицепремиери на Радев по-долу, а тук са новите министри)

До последно се гадаеше как ще бъде изпълнено очакването за оптимизиране на министерствата, защото за летящ старт на новата власт максимално трябва да се запази структурата, ключово е и да не спира работата за спасяването на парите по плана за възстановяване.

От три министерства правим две,

даде отговора Радев. Това са икономиката, иновациите и електронното управление - “тук има реални съкращения и освобождаване на администрация, но го правим преди всичко да осигурим по-добри услови за управление на инвестициите и българския бизнес, стабилна и предвидима нормативна среда и дигитализация”, заяви той.

Кабинетът е сглобен така експресно, защото има огромни предизвикателства, обясни Радев. На първо място - да пречупим тренда на галопиращите цени, доколкото е възможно, след това да възстановим справедливостта - избор на нов ВСС, посочи той. Третото е бюджетът, пред който по думите му има много неизвестни, като например да се разбере какво е скритият дефицит. Изведе и спасяването на парите за България по ПВУ.

Въпреки този сгъстен хоризонт вече работим и по политики с дългосрочен хоризонт, така че да гарантираме модерното ускорено развитие на страната, благоденствието на българските граждани, увери той.

Очакванията на хората са свързани със сигурност - в бюджета, социалните плащания, гаранции за развитие на бизнеса и икономиката, на енергетиката, отговори на предизвикателствата във външен план, посочи президентът Илияна Йотова. С Радев в президентството дойдоха и шефът на парламентарната му група Петър Витанов и бъдещите министри Росица Карамфилова и Гълъб Донев. Снимка: Георги Палейков

Всичко това ще е във вашите ръце,

обърна се тя към Радев. Както и връщането на доверието на българите в политическата система и институциите, допълни президентът бъдещия премиер.



Гълъб Донев - първият премиер, който се завръща като министър

Гълъб Донев е първият премиер в най-новата ни история, който се завръща отново на “Дондуков” 1, но като вицепремиер и министър на финансите. Първата му задача на този пост ще е да напише бюджета за тази година. А вече съобщи, че ще трябва да се тегли и нов дълг, за да се платят пенсии и заплати. Гълъб Донев Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"

Той беше два пъти служебен премиер между 2 август 2022 – 6 юни 2023 г. Три пъти е бил и служебен министър на труда и социалната политика.

За близо годината, през която Донев бе стопанин на МС, води преговори за еврозоната и Шенген, написани бяха 17 закона, нужни по плана за възстановяване и устойчивост (после пак бяха пренаписвани), купи се втората осмица изтребители F-16 и др.

Донев е възпитаник на същото военно училище като Румен Радев - военновъздушното “Георги Бенковски” в Долна Митрополия. Но не е пилот на самолет.

Почти цялата кариера на Гълъб Донев минава в социалното министерство.

Иво Христов владее думите, но и политиката тук и в ЕС

Детство в Истанбул, гимназия в Брюксел, право в СУ, блестящ преводач на Ромен Гари и Маргьорит Дюрас (освен френски владее руски, английски и испански), стипендиант на института “Франсоа Митеран”, редактор и автор в тв и печатни медии - това е биографията на журналиста и публицист Иво Христов, преди да влезе в политиката. В нея винаги е седял вляво, сред идеолозите е на дискусионния клуб “Солидарна България”. Името “Прогресивна България” за партията на Румен Радев за мнозина прозвуча някак подобно и вероятно не е случайно - от години Христов е човекът до него при вземането на ключови решения и отправянето на важни послания. Иво Христов Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"

Той водеше кампанията му за първия мандат, а после оглави кабинета му. 2 г. по-късно обаче влезе по покана на Корнелия Нинова в листата на БСП за евродепутати и замина за Брюксел. Говореше се за охлаждане с Радев, но това се опроверга, когато след завръщането му в София в речите на Радев взе да се долавя неговият стил. А преди година той го назначи от президентската си квота в Комисията за защита от дискриминация.

Затова бе учудващо, че Радев леко сбърка името на новия си вицепремиер, когато изчете списъка - Иво Христов е с фамилия Петков, а не Петров. Самият той пък не бе на “Дондуков” 2 с колегите си, защото е болен. Това обаче със сигурност няма да попречи на 55-годишния автор на политическа биография на Франсоа Митеран да влезе бързо в новото си амплоа на заместник министър-председател. Очаква се да отговаря за външната политика.

Пеканов отново вице за европарите, между постовете във властта стана баща

Атанас Пеканов се връща като вицепремиер, какъвто пост заемаше в служебните правителства на Стефан Янев и на Гълъб Донев. Атанас Пеканов Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"

Тогава той отговаряше за европейските фондове, вероятно и сега ще поеме същия ресор, въпреки че Румен Радев не го уточни при обявяването на имената на кабинета. Между постовете във властта Пеканов стана баща, след като заживя с журналистката Анна-Мария Конова.

Роден е в Атина през 1991 г. Завършва немска езикова гимназия в София, а след това икономика във Виенския университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в Университетския колеж в Лондон.

От 2017 г. работи в Австрийския институт за икономически изследвания и е лектор във Виенския университет по бизнес и икономика. Експерт по парична политика към Европейския парламент. Гост-изследовател по програма “Фулбрайт” в икономическия факултет на университета Харвард. Работил е и в ЕЦБ.

Няколко дни след като Румен Радев напусна президентството, Пеканов определи неговото решение да стъпи на партийния терен като смело и смислено. Но тогава заяви, че към момента професионалните му ангажименти не му позволяват да се занимава активно с политика.

Александър Пулев беше министър на иновациите, сега взима икономиката, индустрията и инвестициите

Александър Пулев, който беше министър на иновациите и растежа в два поредни служебни кабинета, вече ще е вицепремиер. Освен това поема и новото министерство, което ще отговаря за икономиката, индустрията и инвестициите. Александър Пулев Снимка: Пресцентър "Прогресивна България"

45-годишният Пулев е финансист с дългогодишен опит. Професионалната му кариера преминава през водещи международни финансови институции и компании, сред които и ЕБВР.

Магистър е по “Бизнес администрация” с фокус финанси от Оксфордския университет и бакалавър по информационни системи и финанси на Университета на Мейн, САЩ.

В интервю за “24 часа” преди време разказа, че увлечението му по творчестото на Стивън Кинг го отвежда в Мейн. “Като тийнейджър го четях много и си спомням, че на гърба на всяка корица пишеше: “Стивън Кинг е завършил Университета на Мейн и продължава да живее до ден днешен там със съпругата си”. Успях да изровя през “Отворено общество” в интернет адреса на университета в Мейн, написах им писмо, в което им обясних мотивите и визията си, сложих си стандартизираните тестове и имах честта и щастието да осъществя тази си мечта.” Успява да получи пълна стипендия, основана от самия писател в чест на неговия професор по литература. Пулев завършва в първия 1% на класа и затова имал честта да се запознае лично със Стивън Кинг.

Няколко пъти е живял в чужбина, но винаги се е връщал, защото се е чувствал като дърво без корени. “В България се чувствам най-добре, най-продуктивен и полезен”, казва Пулев.