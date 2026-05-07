Спецекип на Сухопътни войски обезвреди невзривени гранати в частен имот край Благоевград

Специалисти по обезвреждане на невзривени бойни припаси от Трето бригадно командване обезвредиха днес, 7 май, една британска ръчна отбранителна граната № 36М Mills и една ръчна граната тип „Бухалка".

Боеприпасите са открити в частен имот по време на ремонт в село Петрелик, община Хаджидимово, област Благоевград. Гранатите бяха унищожени в покрайнините на селото при спазване на мерките за безопасност. Ръководител на екипа е старши лейтенант Тодор Белчев.

Военнослужещите действаха по разпореждане на началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов и по заповед на командира на Сухопътните войски генерал-майор Деян Дешков.