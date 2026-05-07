Обнародват утре в "Държавен вестник" указ на Йотова за избирането на Радев за премиер

Президентът Илияна Йотова връчи мандата на Румен Радев Снимка: Йордан Симеонов

Указ на президента Илияна Йотова, с който се предлага на 52-рото Народно събрание да избере лидера на "Прогресивна България" Румен Радев за министър-председател, ще бъде обнародван утре в "Държавен вестник". Това пише в съдържанието на брой 42 на „Държавен вестник" за 8 май 2026 г., съобщи БТА.

Утре ще бъде обнародван и указ на държавния глава за възлагане на кандидата за министър-председател Румен Радев да състави прави­телство.

По-рано днес президентът Илияна Йотова връчи на кандидата за министър-председател на "Прогресивна България" Румен Радев първия проучвателен мандат за съставяне на правителство. Той прие папката и върна мандата изпълнен, като веднага представи структура и състав на проектокабинет с четирима вицепремиери и 18 министри.

