ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция ще достигне Луната догодина със собствен ра...

Времето София 10° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22805694 www.24chasa.bg

Шофьори отлагат протеста си днес в София, ще е другата седмица

680
Йордан Арабаджиев Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Шофьори на камиони, мотори и таксита отлагат планирания си за днес протест в София заради новото правителство. Ще бъде другата седмица.

Те ще протестират заради високите цени на горивата, увеличените граждански застраховки и отмененото насрочено плащане.

Гражданската застраховка за камион преди е била от 1500-1600 до 1800 евро, а сега най-ниската е около  2800 евро като достига до рекордните 7500 евро. Това разказа изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев по Би Ти Ви. По думите му регулаторът не си върши работата.

Володя Домошенко е представител на таксиметровия бранш и разказа в репортажа, че  застраховките са се вдигнали и това вдига цените на услугите. 

Според Христо Сотиров, който  е представител на мотористите, те са задължени  да плащат застраховките за една година и нямат възможност за плащане. 

Йордан Арабаджиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Започва лицево разпознаване на мечките в Родопите (Видео)