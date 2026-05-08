Шофьори отлагат протеста си днес в София, ще е другата седмица

Шофьори на камиони, мотори и таксита отлагат планирания си за днес протест в София заради новото правителство. Ще бъде другата седмица.

Те ще протестират заради високите цени на горивата, увеличените граждански застраховки и отмененото насрочено плащане.

Гражданската застраховка за камион преди е била от 1500-1600 до 1800 евро, а сега най-ниската е около 2800 евро като достига до рекордните 7500 евро. Това разказа изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев по Би Ти Ви. По думите му регулаторът не си върши работата.

Володя Домошенко е представител на таксиметровия бранш и разказа в репортажа, че застраховките са се вдигнали и това вдига цените на услугите.

Според Христо Сотиров, който е представител на мотористите, те са задължени да плащат застраховките за една година и нямат възможност за плащане.