54 пожара са потушени у нас за изминалото денонощие

Пожар Снимката е илюстративна

Потушени са 54 пожара в България през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите няма пострадали и загинали граждани. Пожарните екипи са реагирали на 81 сигнала за произшествия.

С материални щети са възникнали 22 пожара, от които 12 - в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 32 пожара.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, а 21 - при оказване на техническа помощ.

Пожарните екипи са получили три лъжливи повиквания за изминалото денонощие.

