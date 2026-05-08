107-ото българско правителство ще положи клетва пред депутатите

Народното събрание ще избере днес 107-ото българско правителство, а след това кабинетът „Радев" ще положи клетва пред депутатите.

Очаква се това да бъде първа точка в дневния ред на парламента, а предложението за включване в програмата да бъде внесено извънредно от най-голямата група в Народното събрание „Прогресивна България".

Очаквано министър-председател ще бъде Румен Радев. В четвъртък президентът Илияна Йотова даде първият мандат на Румен Радев от „Прогресивна България" и той го върна изпълнен като представи състава на кабинета. В него ще има четирима вицепремиери и 18 министри.

