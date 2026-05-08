Румен Радев: Неизбежно е тегленето на нов дълг

Дойде за клетвата си като премиер хванал за ръка съпругата си Десислава

Най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв - ще стане ясно след анализа.

Така кандидатът за премиер и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев отговори на въпрос за финансовите планове на бъдещия кабинет. Направи го на влизане в парламента, където се очаква днес да положи клетва предлаганият от него кабинет.

"Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства и как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно", уточни той.

Радев дойде в парламента половин час преди началото на пленарния ден. На въпрос очаква ли подкрепа при гласуването на правителството си, той каза: Имаме мнозинство в парламента, така че това няма да бъде проблем.

Тепърва ще представи и приоритетите пред кабинета, сред ключовите предизвикателства е подготовката на нов бюджет, който ще бъде важен тест за стабилността и посоката на управление.

"Галопиращите цени, инфлацията - това са най-наболелите проблеми пред българските граждани. Бюджетът, дефицитът, новият ВСС и, разбира се, ПВУ", изреди обаче бъдещият премиер.

Той отбеляза, че за съставянето на правителството е търсено професионално качество и експертиза, а не политическа принадлежност. Целта е била да бъдат избрани хора с доказани способности и готовност да изпълнят поставените задачи. И призна - подборът на министри не е бил лесен, тъй като пред управлението стоят „много и тежки задачи", изискващи внимателно обмисляне на различни варианти.

А редом с него вратите на парламента през парадния вход, ръка за ръка с него, прекрачи и съпругата му Десислава.