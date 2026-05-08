Петър Витанов, представяйки премиера: Надявам се окъсаните и онеправданите да намалеят драстично

Министрите, които Радев номинира за членове на кабинета си влизат в пленарната зала преди клетвата си Снимка: Николай Литов

182 народни представители се регистрираха в пленарната зала в началото на парламентарния ден. А малко след това залата гласува първа точка днес да бъде избор на министър-председател и състав на Министерски съвет. След това 223-ма решиха да отпадне планувания за днес парламентарен контрол.

Шефът на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов поиска допуск за кандидатите за министри, които не са депутати, както и процедурата да се излъчва по БНТ и БНР.

По негова идея мнозинството подкрепи това дебатът по избор на премиер, структура и състав на Министерския съвет да върви заедно.

Кандидатурата на Румен Радев за премиер бе представена от Витанов. Освен кариерата му в армията депутатът изтъкна и високите изборни резултати от президентските избори.

"В целия си политически живот съм бил в опозиция и не ми се е налагало да защитавам институция. Винаги съм защитавал каузи. И омачканите, онеправданите, тия които с надежда чакат по-добър живот. Днес представям кандидатурата на Румен Радев и се надявам, че същите хора, окъсаните, които чакат надежда, да бъдат драстично намалени", каза Витанов.

"С тази кандидатура връщаме нормалността, в оня клиничен смисъл, в българската политика и връщаме поовехтели понятия като доблест, чест, доверие, емпатия и солидарност", добави още депутатът. 

Министрите, които Радев номинира за членове на кабинета си влизат в пленарната зала преди клетвата си
