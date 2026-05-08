Пробация за пловдивчанин, ползвал фалшива книжка за кола

Една година и шест месеца пробация ще трябва да изтърпи мъж от Пловдив, който използвал неистинско свидетелство за управление на МПС. Ще плати и разноските по делото, които са на стойност 78 евро.

На 13 март м.г., докато шофирал колата си, той бил спрян за проверка от служителите на реда. След справка те установили, че издадената книжка е фалшива. Документът бил представен като официално издаден от компетентните органи на Република Турция на негово име, въпреки че в действителност не бил истински. Според събраните данни лицето съзнателно се е ползвало от документа, знаейки, че той е фалшив.

Наказанието на Районният съд в Пловдив включва задължителна регистрация по настоящ адрес, като ще трябва да се подписва два пъти в седмицата. Също така е наложено и той да се среща с пробационен служител за година и половина.