Още в понеделник Радев предлага закон за цените и промени в закона за съдебната власт

Бюджет и реформи в разходите ще се правят след като се направи анализ, анонсира Румен Радев

Първо да променим закона и тогава да започне процедурата по подмяна на ВСС и Инспектората, иначе ще получим още от същото, каза той

Всички цели, които кабинетът на Румен Радев и депутатите от "Прогресивна България" имат, са възможни само при тясно и ефективно съдействие между правителството и НС, подчерта кандидатът за премиер минути преди клетвата си.

Радев отбеляза, че е можело да предложат 12 или 5 министерства. "Можеше и 2. Но не може да си позволим в момент, в който страната е в дълбока криза, в който проблемите чукат на вратата и искат неотложни решения от днес, не може да си позволим да хвърлим администрацията в дълбоки трансформации за половин година. Не може да си позволим да загубим милиарди евросредства. Затова предлагаме сливане и реално съкращаване на администрацията там, където има сходна дейност и където най-бързо ще извършим промени и ще получим ефект. Той ще се усети скоро като възможност за подобряване на средата за бизнеса и подобряване на инвестициите", каза той при представяне на структурата на кабинета.

От парламентарната трибуна Радев разказа и какво може да се очаква от "Прогресивна България" в дългосрочен план.

В понеделник ще предложат законопроект по най-наболелия проблем - галопиращите цени. Очаквам пълноценен дебат и експедитивни решения, каза лидерът на ПБ.

В понеделник ще се предложат и текстове за изменения в Закона за съдебната власт.

"Първо да променим закона и тогава да започне процедурата по подмяна на ВСС и Инспектората, иначе ще получим още от същото. Имаме подробна всеобхватна визия за укрепване върховенството на закона и ще внасяме поетапно нашите предложения за законодателни инициативи", добави Радев.

Той подчерта, че сроковете по плана за възстановяване са изключително кратки. Затова обеща да се използват вече внесените законопроекти.

"По някои имаме съображения и ще внасяме нови предложения и поправки. Ще внесем и такива за укрепване и развитие на икономиката", вметна бъдещият премиер.

Що се отнася до бюджета, Радев обеща да сложат "край на експериментите с публичните финанси през последните години.

"Стремежът ни е за намаляване на дълга и дефицита без промяна на данъци и рязане на социални разходи. Изключително трудна задача, по която ще набележим конкретни мерки едва след детайлен анализ на финансовото състояние на държавата и скрития дефицит, който ни се прехвърля от последните кабинети. След анализа за спирането на финансови средства ще може да кажат колко и какъв дълг ще се тегли и какво предстои и какво ограничаване на разходите ще се направи", каза Радев.

Той започна речта си с благодарност към хората, които с вота си сложиха край на политическата криза.

"Масовото гласуване на тези избори върна така необходимата легитимност в Народното събрание и отвори възможност то да работи оперативно и ефективно. За първи път от много години свикахме НС толкова бързо след изборите, избрахме председател бързо и без обичайните скандали. Българите очакват този конструктивен дух да се запази, а парламентът да прави закони решения, а не скандали. За първи път толкова екстрено формираме и правителство, без безкрайни преговори, излъгани избиратели и коалиции", каза Радев.

Той отбеляза, че ПБ си били поставили за цел абсолютното парламентарно мнозинство, но някои подценили ролята на желанието на българите да имаме устойчива институция, свобода, демокрация и справедливост. С тяхна помощ тази цел е постигната, смята той.

Радев оправи критики към качеството на законодателството. Затова подчерта важността на процедурите по Закона за нормативните актове, касаещи обществените обсъждания, оценка на въздействието и включването на експерти и съсловни организации в това. Обеща те да важат за всеки акт и предложение на МС.

Смъмри практиката народни представители да внасят законопроекти без такива обсъждания, както и да вкарват съществени промени между първо и второ четене. Радев добави, че е наясно че деловодството на НС е затрупано със законопроекти от партии, които не са успели да ги "реализират докато бяха на власт". Той подчерта, че внасянето на закони е право, но "ако тази свръх активност цели да отклони дневния ред на работата на НС от важните за обществото въпроси и цели повече пиар ефект, трябва да внимаваме дали тези предложения са прозрачни целесъобразни и доколко ще са ефективни" .

Сред основните цели на ПБ са ускорено развитие и модернизация на страната и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани. Ще се борят срещу "завладелия страната олигархичен модел и възстановяване на справедливостта". Радев се закани да се осланят на програмата си. Ще работим за съхраняване на мира и недопускане на България във военните конфликти около нас, каза партийният лидер.

След него Константин Проданов от "Прогресивна България" защити предложението за кабинет и структура.

Очаквайте от нас дела, а не тик ток видеа, завърши той.