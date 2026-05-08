Среднощен грабител набил 18-годишен в Павликени, взел му ключове и документи

За броени часове полицаите в Павликени установиха извършител на грабеж. Сигнал за случая е получен снощи около 17,30 ч. 18-годишен местен жител съобщил, че около 2 ч предната нощ на улица в Павликени е бил нападнат от мъж, който му ударил два шамара и със заплахи му отнел ключове и лични документи, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново.

От проведените незабавни действия по разследването е установено, че съпричастен към деянието е друг 29-годишен местен жител. Той е известен на полицията и осъждан. Инкриминираните вещи са установени. Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по документиране на случая продължава под наблюдението на прокуратурата.