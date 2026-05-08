Задържаха край Велико Търново столичанин и аверът му от Петрич с чувал наркотици в колата (снимки)

Чувал с наркотични вещества намериха полицаите от Велико Търново при рутинна проверка на лека кола, извършена на главен път София – Варна, в района на разклона за с. Леденик. Автомобила управлявал 37-годишен от София, а с него пътувал и 25-годишен от Петрич, съобщиха от ОДМВР - Велико Търново. В колата били установени 62 опаковки с растителна маса, с тегло около 840 грама, реагираща на марихуана и 10 опаковки с бяло прахообразно вещество, с тегло около 15 грама, показало амфетамин.

Наркотичните вещества и лекият автомобил са иззети. Водачът и спътникът му са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на Окръжна прокуратура.