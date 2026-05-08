20-годишен шофьор без книжка опита да избяга от проверка в Тополовград

20-годишен шофьор без книжка се опита да избяга от проверка в Тополовград, съобщиха от полицията.

Случаят е от 7 май. Униформени служители са патрулирали на изхода за село Орешник, където са подали сигнал за проверка със „стоп" палка на лек автомобил „Фолксваген". Водачът на колата не се е подчинил на полицейското разпореждане и е увеличил скоростта.

След залавянето му се е установило, че колата се управлява от 20-годишен жител на село Устрем, за когото е известно, че е с отнета шофьорска книжка и че управлява в едногодишен срок от наложено му наказание.