С критики към "министри със спорни автобиографии" опозицията заяви резерви към кабинета

Критики за състава на кабинета отправи опозицията, включително за хора със спорни биографии, неизвестни лица, и заемки от ИТН. Така премина дебатът по проектосъстава на правителството на Румен Радев. В крайна сметка с гласовете на "Прогресивна България" страната вече има редовен кабинет, само ГЕРБ гласуваха "въздържал се", докато останалите в опозиция бяха "против".

"Българските граждани дадоха мандат на една политическа партия за демонтиране на модела на завладяната държава. Мандат не за празни приказки, а за отдавна закъснели смели реформи в затлачени системи.

За съжаление, на база представения състав на МС, на заявките и на липсата на такива, както и на действията на мнозинството дотук, имаме всички основания да сме скептични дали този мандат от българските граждани ще бъде изпълнен", даде оценката си за проектокабинета съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Едва ли ще видим смели реформи от опитни бюрократи, които вероятно са участвали в затлачването на редица публични системи. Зад някои министри надничат стари кръгове от икономически интереси, от ИТН, които се оказаха най-голямото недоразумение в българската политика при доста силна конкуренция за този приз и бяха изхвърлени от българските граждани, но намират своето място в този кабинет", каза депутатът.

И добави, че все пак са длъжни да пожелаем успех на правителството, защото ако то успее, щяло да е успех за България.

"Ще бъдем силна опозиция, не деструктивна, не креслива, няма да атакуваме малките неволни грешки. Но ще различаваме грешките от съзнателното потъпкване на обществения интерес. Ще се противопоставяме остро на всички опити за дозавладяване на държавата", закани се Божанов.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов пък цитира реч на Румен Радев в парламента, в качеството му на президент - от 9 май м.г., когато обяви, че ще внесе в парламента предложение за референдум с въпроса „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута през 2026 г.?".

"Кандидатът за премиер Румен Радев обяви, че политическата криза е приключила, но според мен тя ще приключи, когато институциите си върнат доверието на суверена. Не знам как това ще стане, обаче, когато Радев през 2025 г. говори едно, а през 2026 г. – друго", каза Костадинов.

Костадинов се закани, че няма да подкрепят кабинета, защото имат идеологически различия. "Искаме България да е суверенна и независима държава, да има собствена валута, силна икономика и българските граждани да се връщат в България, а не да напускат", каза той.

Велислав Величков от ПП пък подчерта, че Радев е единственият човек, от когото зависи това управление. "Г-н Радев, хората дадоха много големи надежди на това днес да предложите правителство, което отразява цялото многообразие с професионализъм, авторитет, честност и почтеност. Не виждам такова нещо в този списък (за кабинет-б.р). Виждам странен миш-маш от хора неизвестни, с неясни биографии, хора без доказана експертиза и хора, обвързани пряко с предишни управления", заяви той. И иронизира честото говорене на Радев за домовата книга. С вашата дълга скамейка с хора, от ИТН ли взехте, попита депутатът. Според него за земеделски министър е посочен "човек с меко казано спорна автобиография".

Величков разкритикува и номинацията за правосъден министър - Николай Найденов. "Очаквахме авторитет, истински професионалист, човек, доказан в правните среди, с мнение през всички тези години. Аз съм администратор на най-голямата адвокатска група в социалните мрежи - никой не го познава", възмути се той. И напомни, че Найденов е бил главен секретар на ВСС по времето на Цацаров. "Човек без мнение и позиции, а очакваме да правим реформи в сфера, която заявихте за приоритет", отбеляза депутатът.

И изненадващо номинира Иван Демерджиев за правосъден министър. Не може да глас за човек, когото не познаваме, настоя Величков, наричайки това "пореден фалстарт". След това напомни, че през 2019 г. като президент Радев е събрал съсловните организации, за да искате мнение за промени в конституцията.

"Пропуснахте осем парламента и никога не видяхме вашите предложения, дано сега ги видим.

Не потъвайте в блатото на сенките. Освен галопиращи цени, в България има галопираща корупция, с която трябва да се справите", обърна се Величков към премиера.

Защита към кабинета отправи Явор Гечев от "Прогресивна България", който поиска време, за да покажат министрите какво могат. "Не е задължително всеки да е известен за да има качества", подчерта депутатът. Обществото щяло да съди на база на резултатите. Хората от кабинета имали качества да са министри. Моля за толеранс, за оценка не по фейсбук, каза депутатът. А Величков заяви, че Гечев е трябвало да е в кабинета (намек за земеделското министерство - б.р)

Лидерът на ПП Асен Василев подчерта, че стабилността на управлението не зависи от броя депутати, а от легитимността на решенията, които вземат. Както и от изпълнението на предизборни обещания.

Запазването броя министерства с една козметична корекция не е добро, каза Василев. И отбеляза, че за рекордния дефицит към края на март вина имат увеличените заплати в администрацията, а и липсата на реформи в нея. Нямало да се загубят евросредства при преструктуриране, увери бившият вицепремиер.

"Вие монтирахте системата и сега се опитвате да ни убедите, че всички са маскари. Не са. Тепърва започва с демонтиране на системата, за да постигнем разумна смислена държава", отвърна говорителят на "прогресивна България" Антон Кутев.

Василев подчерта, че имал съмнения в някои от министрите. И напомни на Кутев, че през 2014 г. е гласувал Делян Пеевски да стане шеф на ДАНС.

Тома Биков от ГЕРБ изтъкна, че сега опозицията е много важна, включително и да помага на управляващите да не се самозабравят и да тръгват по пътя на опиянението от властта.

"Няма да подкрепим този кабинет, ще гласуваме "въздържал се", заяви депутатът. И обясни - уважават вота на гражданите, независимо дали ги устройва и отговаря на очакванията на ГЕРБ.

"Едно гласуване за правителството не прекратява политическата криза, това е възможност, но зависи най-вече от партията, която е поела цялата власт. Това обаче не означава, че нашият вот "въздържал се" няма да стане вот "против, когато видим, че правителството не прави правилните неща. Не винаги популярните неща са правилните. Очакваме от кабинета да прави правилните неща, особено в първите месеци, когато всички стигаме до констатациите, че има проблем с публичните финанси, има проблем с геополитическата ситуация. Надяваме, че пълното мнозинство няма да попречи на консенсусите по важните въпроси. Но за да има такива, те трябва да са ясно очертани, а не абстрактни", подчерта Тома Биков.

"Ако България е олигархична държава, това означава, че настоящото мнозинство е продукт на олигархична система. Олигархията се преодолява само с военна тирания. Ние се надяваме, че диагнозата, че България е олигархична държава ще бъде променена и в крайна сметка ще приемем факта, че България от 36 г. е демократична страна, в която българският народ, във всеки момент, в който е поискал, е можел да смени управляващите, и го е правил нееднократно. Това е демокрация. Дори вашето мащабно присъствие в това НС е доказва, че България е демократична страна", отбеляза депутатът от ГЕРБ.

Йордан Иванов от ДСБ, съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев и съпартийката му Надежда Йорданова също направиха емоционални изказвания от трибуната.

Парламентарната група на ДПС запази мълчание по дебатите.