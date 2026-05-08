Неизвестни пребиха 44-годишен във Велико Търново, разследват причините

44-годишен мъж от Велико Търново лежи в болницата във Велико Търново със сериозни наранявания след среднощен побой. Служители на полицейското управление разследват мотива за причиняването на телесна повреда на пострадалия. Сигнал за случая е получен вчера около 02,30 ч., съобщи ОДМВР. По данни на подателя същата нощ в централната част на Велико Търново неизвестни са нанесли побой на местен жител и са му причинили средна телесна повреда. По случая е образувано досъдебно производство.