44-годишен мъж от Велико Търново лежи в болницата във Велико Търново със сериозни наранявания след среднощен побой. Служители на полицейското управление разследват мотива за причиняването на телесна повреда на пострадалия. Сигнал за случая е получен вчера около 02,30 ч., съобщи ОДМВР. По данни на подателя същата нощ в централната част на Велико Търново неизвестни са нанесли побой на местен жител и са му причинили средна телесна повреда. По случая е образувано досъдебно производство.
Неизвестни пребиха 44-годишен във Велико Търново, разследват причините
