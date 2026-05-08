ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Защитници на природата настояват Брюксел да отмени...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22806556 www.24chasa.bg

Младеж изхвърча от колата при катастрофа край Карнобат, друг е със счупен крак

1428
Линейка СНИМКА: Архив

Шофьорът дал положителна проба за амфетамин

Тежка катастрофа е станала малко след 1:00 ч. през нощта в района на югозападния обход на автомагистрала „Тракия" край Карнобат. Лек автомобил с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен младеж от Карнобат, катастрофирал, като излязъл от пътя, ударил се в мантинела, а след това колата се преобърнала в крайпътна канавка.

При инцидента пострадали двамата пътници в автомобила. 16-годишен младеж от село Детелина бил изхвърлен от колата при удара. Той е настанен в реанимацията на УМБАЛ – Бургас с множество травми и опасност за живота. Другият пострадал – 21-годишен мъж от Карнобат, е приет в болница със счупен ляв крак, съобщи Нова тв

Пробите на шофьора за алкохол са отрицателни, но тестът за наркотици отчел употреба на амфетамин. Младежът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Линейка СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Кабинетът "Радев" полага клетва