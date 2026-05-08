Над 650 нарушения на скоростта са установени по пътищата в област Разград по празниците

В рамките на специализирана полицейска операция са установени над 650 нарушения на скоростта по пътищата в област Разград по време на празничните 1-ви и 6 май, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР.

По време на акцията са проверени 1100 моторни превозни средства и 1277 души. Екипи на „Пътна полиция" са следили за спазването на Закона за движение по пътищата с всички технически средства за контрол на скоростта. От установените 656 нарушения, 504 са извършени в населени места. В проверките са участвали и небрандирани служебни автомобили, които са подали осем сигнала към полицейски екипи за нарушения на пътя.

При извършените полицейски проверки са установени 12 шофьори, управлявали след употреба на алкохол. При петима концентрацията е била между 0,5 и 1,2 промила, а при останалите седем – над 1,2 промила. Санкционирани са още 18 шофьори за неспазване на пътни знаци и маркировка и 37 за неизползване на обезопасителни колани и системи. Глоби са наложени и на четирима неправоспособни, както и на четирима шофьори за неправилно изпреварване, допълниха от ОДМВР в Разград.

За констатираните нарушения по време на операцията „Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост" са съставени 38 акта и са наложени 230 глоби с фиш, пише още в съобщението от полицията.