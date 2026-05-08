С метален прът мъж потроши колата на друг в Свищов

Мъж на 26 годиини е задържан в Свищов за унищожаване и повреждане на чуждо имущество след спор, който е прераснал в саморазправа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

В четвъртък по обяд в полицейското управление в Свищов е получен сигнал за сбиване между двама на централна улица в дунавския град. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че между местни жители на 24 и 26 години е възникнал спор, прераснал в саморазправа, при която с метален прът са нанесени удари по автомобила на единия от тях. След намесата на полицаите, по-възрастният мъж е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

В края на миналата година полицаи задържаха 21-годишен мъж за нанесен побой и повреждане на чуждо имущество в шуменското село Струйно.