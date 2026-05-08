БАБХ: Има данни за 500 тона незаконни пестициди в страната

Има данни за още 500 тона незаконни препарати за растителна защита в страната. Това каза по БНТ изпълнителният директор на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски.

По думите му институциите вече работят и по други сигнали за нерегламентирани препарати. „Предварителната информация, с която разполагаме за страната, е за още около 500 тона, които предстои съвместно с полицията евентуално да бъдат разкрити", заяви той.

Мавровски коментира и акцията в Свищовско, при която бяха открити големи количества контрабандни пестициди и разлети опасни вещества. Според него проверяващите са установили сериозно замърсяване на място.

„Колегите, които отидоха на проверка, съобщиха за разлети големи количества неустановени вещества с миризма на инсектицид, което говори за опасност", каза той.

Той обясни, че достъпът до обекта първоначално е бил затруднен, а проверяващите екипи не са били допуснати веднага.

„Имахме едно затруднение за влизане на проверка. Около 30 души от различни точки на страната бяха изтегляни за тази проверка. Не са ни допускали, което доведе и до арест на лице, което е представител на тази фирма. Собственикът оказа съдействие. Установени са тези количества. Мащабите на самия склад не бих казал, че е нещо кой знае какво", посочи Мавровски.

По повод последните проверки той заяви, че преди тях в агенцията е имало служител, за когото има съмнения, че е прикривал нарушения.

„До отстраняването му имаше едва два килограма хванати нерегламентирани пестициди на територията на страната, което бих казал, че е безкрайно нищожно количество", заяви директорът на БАБХ.

Според него става дума за недобросъвестен служител, а компетентните органи трябва да се самосезират, тъй като агенцията не е разследващ орган.

Мавровски предупреди и за риска от замърсяване на подпочвените води в района на Дунав.

„Водите там са изключително плитки. Бих казал, че на 2-3 метра там имаме подпочвена вода. Това е в района на Дунав", уточни той и допълни, че е възможно да има замърсяване. Според него сериозен проблем остават и забранените неоникотиноиди, които продължават да се откриват в земеделски посеви.

„Това са вещества, които са забранени за употреба на територията на Европейския съюз. Няма дерогации за тях. Откриваме ги в посевите, това което е абсолютно забранено. Самият проблем тук е, че неоникотиноидът остава в растението и в цвета. Самите пчели и опрашители след това умират. Това нещо може да се открие и в меда. И сутрин, когато си разбърквате чайчето, да си го приемете, а някои от тях са и канцерогенни", каза той.

Директорът на БАБХ коментира и схема с фиктивни животни в Смолянско и Чепеларско, която според него показва сериозен институционален срив.

„Тук говорим за верига – регистриран ветеринарен лекар, държавен ветеринарен лекар, Държавен фонд „Земеделие", общинска служба по земеделие, Изпълнителна агенция по репродукция и селекция на животните", изброи Мавровски.