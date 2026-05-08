„180° Ако Дарвин беше актьор" - как търновският театър става жив музей на сценичното изкуство

Пърформансът „180° Ако Дарвин беше актьор" превръща великотърновския театър в жив музей на сценичното изкуство. Публиката ще надникне зад кулисите и ще види къде се ражда театралната магия. По време на това своеобразно пътуване назад във времето зрителите ще имат възможност да влязат на места, които досега са били недостъпни за външни посетители, и да станат част от еволюцията на актьорската игра, посочват от пресцентъра на театъра.

Спектакълът-пърформанс беше подготвен под режисурата на Слави Гергов по повод Световния ден на театъра. Поради големия интерес „180° Ако Дарвин беше актьор" вече е част от афиша на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов". Следващата вълнуваща среща с публиката ще се състои на 12 май, като спектакълът ще бъде изигран два пъти – от 19:00 и от 20:30 часа.

Артпроектът среща зрителите с емблематични театрални образи от различни епохи. В нетрадиционния спектакъл оживяват знаменити персонажи като Хамлет на Шекспир, Нина Заречная на Чехов и емблематичните Владимир и Естрагон на Самюъл Бекет. В тези превъплъщения зрителите ще видят актьорите Александра Златева, Борис Атанасов, Добринка Тосева, Кирил Милушев, Лиляна Иванова, Милен Иванов, Никол Бойчева, Стефка Златкова, Самуил Горанов, Самуил Сребрев и Симона Джурова.

„В този спектакъл-пърформанс зрителите прекрачват отвъд традиционната граница между сцена и публика и стават част от самото действие. Идеята е човек да преживее театъра отблизо не само като зрител, а като част от тази среща с различни епохи и стилове", споделя режисьорът Слави Гергов. По думите му публиката ще премине през своеобразна театрална еволюция - от живата енергия на ренесансовата комедия дел арте, през радикалната провокация на дадаизма до философската дълбочина на театъра на абсурда.

В хода на това еволюционно пътешествие артистите и зрителите заедно ще потърсят отговор на фундаменталния въпрос „Защо играем?" и дали теорията на еволюцията важи за актьорите по същия начин, както и за „нормалните" хора.

Плакатът за събитието е дело на Тодор Георгиев и Изабела Маркова.