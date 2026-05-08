Хванаха 62-годишен шофьор на камион с 2,8 промила алкохол

Във Варна е задържан шофьор на товарен автомобил, в чиято кръв е имало над 2,8 промила алкохол, съобщиха от полицията в града.

Мъжът е на 62 години.

За БТА от полицията посочиха, че автомобилът е спрян около 21:00 ч. на един от централните булеварди в града – „Христо Ботев". Първоначално е задържан от служители на Общинска полиция. Те са го спрели, тъй като криволичел по пътя. На място е пристигнал и екип на Първо районно управление. Проверката на шофьора отчела високо съдържание на алкохол – 2,86 промила. Мъжът е откаран в болница, където са му направени кръвни изследвания.

По случая е образувано досъдебно производство.