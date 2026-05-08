Жена пострада след катастрофа с 3 коли в Смолян

Снимка: Pixabay

Жена е пострадала при катастрофа с три автомобила в Смолян, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера на кръстовище на път III-868 и обходния път в града.

Лек автомобил „Субару Легаси", управляван от 24-годишна жена, е предприел изпреварване, без тя да се съобрази, че същата маневра вече е започната от друг автомобил. Последвал удар между двете коли, след което субаруто се върнало в дясната пътна лента и се блъснало в трети автомобил.

При произшествието е пострадала 24-годишната жена, която е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров" – Смолян. При прегледа са установени натъртвания и охлузвания, няма опасност за живота ѝ.

Пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на тримата водачи са отрицателни.

През тази седмица само за един ден на пътя Девин – Кричим станаха три пътнотранспортни произшествия с пострадали мотоциклетисти, като от полицията предупредиха, че този участък е сред най-опасните за мотористи в област Смолян през пролетно-летния сезон.

