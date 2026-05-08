Гюров към Радев: Не сме случайни - протестите ни доведоха. Не позволявайте законът да се движи по телефона (Видео)

Андрей Гюров остави доклад за състоянието на държавата на новата власт

Радев обеща модерно развитие, демокрация и справедливост

Служебното правителство на Андрей Гюров предаде властта на правителството на Румен Радев на церемония в Министерския съвет.

Това стана веднага след като съставът бе гласуван в Народното събрание.

Ние не сме тук по историческа случайност. Всички ние влязохме в тази сграда, защото българските граждани излязоха по площадите, отказаха да търпят алчността и самозабравянето Показахме, че държавата може да се управлява не като лозунг, а като право. Оставяме една изправена държава. Срещу нас имаше много удари, саботажи, откровена ярост от хората които приемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване. Не позволявайте законът да се движи по телефона и не се страхувайте от истината и хората които я премълчават. Животът на едно правителство се измерва с това което оставя – повече свобода или страх., нашето време беше на законност и нормалност. Желаем ви кураж непримиримост, обърна се служебният премиер Андрей Гюров към Радев. И му пожела кураж и непримиримост. Той остави и доклад на новото правителство.

Искам да ви поздравя за вашата работа за провеждане на нормални и честни избори, каза премиерът Румен Радев. Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегическо ориентирано правителство с един хоризонт - модерно развитие на България, каза още Радев.

Министерският съвет ще се състои от 18 министри и четирима вицепремиери.