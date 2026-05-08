Официално: България има нов редовен кабинет. Румен Радев е премиер

България официално има ново, редовно правителство 18 дни след поредните предсрочни парламентарни избори. А Румен Радев и 18 министри, сред които и четирима вицепремиери положиха клетва пред народните представители.

Премиерската номинация на бившия президент Радев събра 124 гласа (само от "Прогресивна България"), 70 против, 36 се въздържаха (всички от ГЕРБ).

До месец новият Министерски съвет трябва да приключи с преструктурирането - още вчера Радев обяви, че слива три от настоящите ведомства с две. Реформата касае икономиката, иновациите и електронното управление. "Тук има реални съкращения и освобождаване на администрация, но го правим преди всичко да осигурим по-добри услови за управление на инвестициите и българския бизнес, стабилна и предвидима нормативна среда и дигитализация", заяви Радев ден по-рано, докато връчваше папката с имена на министри на президента Илияна Йотова. Със 122 гласа мина и поименният състав на правителството, след което новият кабинет положи клетва пред депутатите.