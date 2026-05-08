Арестуваха 49-годишен мъж след бой с жена си

Полицаи от Полски Тръмбеш са задържали 49-годишен от село Петко Каравелово за домашно насилие, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията.

Сигнал за случая е получен в четвъртък, около 20:00 ч. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил, че същата вечер между 49-годишен мъж и жената, с която от 13 години живеел на семейни начала, е възникнала разпра, прераснала в сбиване. След намесата на полицията, мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.

За последните няколко седмици това е поредният случай на насилие, който органите на реда във Велико Търново разследват.