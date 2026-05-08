Разследват мистериозна смърт на мъж в Банско

Мистериозна смърт на мъж в Банско вдигна на крак криминалистите от цялата областна дирекция на МВР в Благоевград.
Тази сутрин в 8:30 ч. на телефон 112 е получен сигнал за мъж в безпомощно състояние в двора на хотел в Банско, а около него имало много кръв.
Веднага е пристигнал полицейски екип и районът е отцепен. Служителите установили, че мъжът е починал. Експерти и криминалисти установяват самоличността му. Тялото ще бъде предадено за аутопсия.
Разследващите работят по всички версии - от убийство до самоубийство.