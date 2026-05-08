БСП: Очакваме от правителството политическа нормализация, възстановена държавност, справедливост и адекватни управленски решения

България има ново правителство. Да му пожелаем успех. Всички изпитваме на

гърба си необходимостта от политическа нормализация, възстановена държавност, справедливост и адекватни управленски решения. Българската социалистическа партия ще подкрепя усилия в тази посока и ще бди срещу отклоняването от нея, заявяват от БСП в своя позиция.

Отношението ни към това правителство ще се определя от неговите действия. То ще среща разбиране за подходящи и крайно належащи промени в съдебната система – най-болната българска власт! Очакваме провеждане на независима и разумна външна политика. Отправяме и предупреждение, че откъслечни полумерки в областта на икономиката няма да успеят да се противопоставят ефективно на връхлитащите кризи, застрашаващи стандарта на живот на българските граждани, прекалено много от които продължават да живеят под или около прага на бедността. Пътят на вземането на нов дълг не е път към по-светло бъдеще, добавят оттам.

Ще настояваме за и ще предлагаме смели, дълбоки реформи в ключовите обществени системи, които единствено могат да смекчат чудовищните неравенства и да преодолеят убийствената демографска криза. Ще спазваме демократичния принцип за сто дни толеранс към новата власт и ще градим. Ще градим лява и социално отговорна политическа алтернатива, от която несъмнено ще имаме нужда, пише още в съобщението.