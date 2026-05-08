Илияна Йотова: Опозицията не оспорва програмата на Румен Радев

"В нито едно от изказванията на опозицията нямаше оспорване на програмата на г-н Радев. Това са най-важните приоритети пред България - ще се започне с бюджета за 2026 г. и най-важното, което чух, е, че още в понеделник ще бъде внесен пакет от закони за намаляване на цените и ограничаване на инфлацията и първия закон за ремонт в съдебната система."

Това заяви президентът Илияна Йотова след клетвата на правителството на Румен Радев.

"Познавам една немалка част от министрите, работила съм с тях в различно качество и смятам, че имат професионалния багаж зад себе си и куража да управляват", каза тя за новите министри. За тези, с които е работила като служебни министри, няма резерви.

За тези от тях с връзки с ИТН заяви: "Не смятам, че те са влезли в правителството на Радев като представители на ИТН. Очевидно е преценил тяхната експертиза и им е възложил голямо доверие и надежди".

Вчера от "Прогресивна България" на Радев заявиха, че няма да приемат законови промени за сваляне на НСО охраната на конкретни лица. Става въпрос за лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски, които в момента ползват такава охрана. Обявиха се също и срещу създаването на временна комисия за проверка на имуществото на Пеевски, което предизвика ПП и ДБ да заподозрат новите управляващи във връзки с ДПС.

"Не се притесних от това, което се случи вчера в Народното събрание, защото в общата ни работа с г-н Радев много пъти сме виждали колко негативни резултати има, когато се прави законодателство и комисии срещу един или двама човека. Изпитахме го на гърба си с промените в конституцията. За нас е по-важно да има сериозни закони, които да слагат еднакви правила за всички", коментира президентът.

Томислав Дончев от ГЕРБ поздрави Йотова на влизане в залата. Снимка: Николай Литов