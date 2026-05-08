Kъм края на април китайските валутни резерви възли...

Иззеха над 4000 артефакти при акция на ГДБОП и ДАНС

Иззетите антични ценности Снимка: Пресцентър на МВР

При специализирана полицейска операция на служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) и Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) са иззети над четири хиляди предмета с белези на културни ценности, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена в края на април, задържани са четирима души. Извършени са следствени действия на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и в превозно средство. Иззети са 3819 антични монети, 180 антични предмети с белези на културни ценности, 13 антични пръстена, както и четири металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над пет хиляди евро.

По случая е образувано досъдебно производство, материалите са докладвани в прокуратурата. Работата по случая продължава.

БТА припомня, че през април м.г. при акция на ГДБОП беше наутрализирана престъпна група и бяха иззети над хиляда монети и антични предмети, претърсени са 13 адреса и три моторни превозни средства, бяха задържани 11 души.

