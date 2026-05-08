Мъжкият състав на кабинета отвори място за повече депутатки

4 от деветте нови народни представители са дами, само една напусна, за да е министър

Осем нови народни представители трябва да положат клетва на мястото на напусналите банките членове на новото правителство.

Премиерът Румен Радев освобождава позиция в столичния 25 МИР за логопеда Александра Ангелакова, която остави извън НС след като предпочете София вместо Бургас.

След като избра да е депутат от Кърджали, а не от София, Иван Демерджиев дава шанс за изява на Емине Гюлестан. Тя е от Момчилград и е на 40 години, магистър по международни отношения.

Пазарджиклии вместо вицепремиерa Гълъб Донев ще представлява велинградчанката Васка Милушева. Тя има дългогодишен опит в сферата на управлението, финансите и туризма. Работила е по разработването и управлението на проекти, финансирани по европейски програми, както и в сферата на маркетинга и развитието на туристически дестинации.

Врачанското представителство вместо Иван Шишков ще вземе 45-годишната Стела Илиева. Тя е педагог и психолог. От 2014 г. до 2024 г. е ресурсен учител във Враца. Има над 10 години опит в земеделието и селското стопанство. Към момента е общински съветник и развива частен бизнес.

Вицепремиерът Александър Пулев дава място за финансиста Момчил Петров, който бе в старозагорската листа.

В Ямбол спортният министър Енчо Керязов дава място за Добромир Георгиев, който бе изпаднал заради преференциално разместване. Така в Народното събрание ще влезе магистър-фармацевт и управител на аптека.

От Хасково вместо Димитър Стоянов влиза Тефик Парафитов - млад учител по физическо възпитание и спорт в свиленградското ОУ „Иван Вазов" и треньор по хандбал.

Росица Карамфилова-Благова Благоевград дава шанс за 29-годишния Александър Марянов.

Илин Димитров ще бъде заместен от д-р Юлиан Димитров, който бе десети от листата на "Прогресивна България". Това е и областта, от която партията вкара най-много депутати - девет. Медикът е утвърдено име с над 30-годишен опит в областта на коремната хирургия