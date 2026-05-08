Прокуратурата обжалва паричната гаранция на Станимир Хасърджиев и другите трима, обвинени в блудство

Софийската районна прокуратура обжалва решението на Софийския районен съд, с което бяха облекчени мерките за неотклонение на д-р Станимир Хасърджиев, гръцкия модел Анастасиос Михайлидис, актьорът Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски. Четирима са подсъдими по дело с общо 17 обвинения, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

На 4 май тази година Хасърджиев и Михайлидис бяха пуснати на свобода срещу парична гаранция - 60 хил. евро за Хасърджиев и 10 хил. евро за гръцкия модел. Белов и Дряновски, които бяха под домашен арест, също бяха освободени с парична гаранция от по 10 хил. евро.

Прокурорите по делото не са съгласни с решението на съда и на 7 май 2026 г. са внесли протест в Софийския градски съд. Освен това те настояват на четиримата подсъдими да бъде наложена и забрана да напускат страната.

Според обвинението, на 8 септември 2025 г. четиримата са извършили блудствени действия с мъж в жилище на ул. „Русаля" в София, като са използвали сила. По данни на прокуратурата пострадалият е бил вързан с кожени колани и въже.

Дряновски и Хасърджиев са обвинени и в принуда. Михайлидис и Хасърджиев са подсъдими и за държане на различни видове наркотици. Освен това гръцкият модел е обвинен и за незаконно притежание на огнестрелно оръжие.

Актьорът Росен Белов е обвинен за държане, разпространение и създаване на стотици порнографски материали, като част от тях са с участието на непълнолетни.

Дряновски е подсъдим и за държане на наркотици, както и за незаконно притежание на оръжия и боеприпаси. Хасърджиев, освен за престъпленията, извършени заедно с останалите, е обвинен и че при две отделни деяния е поставил в опасност от заразяване с венерически болести двама души, въпреки че е знаел, че страда от полово предавани инфекции. Той е обвинен и за разпространение на порнографски материали.

Следващото заседание по делото е насрочено за 2 юни 2026 г. в Софийския районен съд.