Президентът Йотова: Очаквам бързи и решителни действия от новото правителство

Както българските граждани, така и аз очаквам бързи и решителни действия от новото правителство. Министрите трябва да започнат работата си с много сериозен анализ на ситуацията и на това, което заварват, за да предприемат освен дългосрочни и краткосрочни мерки Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в Народното събрание, където присъства на клетвата на новото редовно правителство и предхождащите разисквания по избора на министър-председател, структура и състав на Министерски съвет, предложени от ПГ на „Прогресивна България", съобщиха от прессекретсриата на президентството.

Държавният глава каза, че очаква да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания на политическата сила, но и ангажиментите, посочени днес от новия министър-председател. Според Илияна Йотова е важна заявката, че правителството ще започне работа по държавния бюджет за 2026 г., а още в понеделник идната седмица в парламента ще бъдат внесени законопроекти, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлацията, с промени в съдебната система. „В нито едно от изказванията най-вече на опозицията нямаше оспорване на програмата, която представи Румен Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани", допълни Илияна Йотова по повод дебатите в пленарната зала.

Президентът изрази опасения, че има подводни камъни от години в различните министерства, които тепърва очакват новите министри. Тя допълни, че познава немалка част от тях като хора с професионален опит и с куража да управляват.

Важно е да има закони с еднакви правила за всички, и тогава всеки, който трябва, ще си понесе отговорността, заяви Илияна Йотова в отговор на въпрос за дискусиите вчера в Народното събрание. Президентът заяви, че в общата й работа с Румен Радев много пъти са ставали свидетели на негативни резултати от законодателство или от дейността на парламентарни комисии срещу един или двама души. Ние го изпитахме на гърба си с промените в Конституцията, каза тя.