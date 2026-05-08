Задържаха петима, теглили множество кредити с чужди лични данни в Шумен (Снимки)

Задържаха петима мъже, теглили множество кредити с чужди лични данни в Шумен, съобщиха от полицията.

След прецизна и целенасочена работа на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност" към Областната дирекция в Шумен за икономически измами са заловени петима мъже от Бургас.

Оперативните действия са започнали през 2025 година, когато в Областната дирекция и в Районното управление в града са постъпили жалби от различни хора, че от тяхно име са теглени кредити от финансови институции. Конфискувана флашка с лични данни СНИМКА: ОДМВР Шумен

След разследване униформените са разкрили схемата за извършване на документни и кредитни измами, свързани с неправомерно изтегляне на кредити.

Установено е, че служители в две финансови дружества за бързи кредити били заблуждавани за самоличността на хората, които теглили кредити. Изяснено е, че ползвали лични данни на чужди хора, за да теглят множество кредити с парични суми в размери до около 600 лева. Конфискувана лична карта СНИМКА: ОДМВР Шумен

В рамките съвместни действия между служители от ОД на МВР в Шумен и колегите им от ОД на МВР в Бургас, на 7 май са извършени претърсвания на адреси в Бургас и моторни превозни средства, използвани от мъжете - на 51, 46, 40, 32 и 28 г.

В хода на действията са иззети множество веществени доказателства, сред които мобилни телефони, СИМ карти, дебитни карти и електронни носители на информация. Изяснено е, че основни организатори на престъпната дейност са двама мъже - на 28 и 32 години. Конфискувани телефони СНИМКА: ОДМВР Шумен

Конвоирани са в Шумен. Работата по документиране на цялостната престъпна дейност продължава под надзора на прокуратурата. Изяснява се съпричастността им към подобни престъпни деяния на територията на цялата страна.