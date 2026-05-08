Първото заседание на правителство "Радев" ще е днес, а Кандев се справил добре с изборите, но фокусът вече е корупцията

  • Съвсем скоро ще предложи и нов председател на ДАНС
  • Няма да има таван на цените
  • Първото заседание на правителство

Първото заседание на новото правителство на Румен Радев ще е още днес. Това каза той минути след като прие властта. 

В момента главният секретар на МВР си изпълнява задълженията в пълен обем, но предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори и срещу купения вот към борба срещу корупция, каза още Радев. 

Съвсем скоро ще предложи и нов председател на ДАНС. Г-н Деньо Денев е временно изпълняващ функциите, каза още Радев. 

Премиерът обеща, че няма ад има таван на цените. Законопроектът, който ще внесат в понеделник за овладяване на инфлацията ще включва промени в Закона за КЗК, и на НАП и КЗП. Така ще се изсветлят процесите на ценообразуване. Ще бъдат разкрити случаите на нарушаване на конкуренцията. Ще предложим по-завишени санкции и по-силен механизъм на контрол, каза още Радев. 

Ще помогнем на българските производители да имат бърз и лесен достъп до пазара, да има кооперативи и тържища, каза още премиеръ

