Фон дер Лайен честити на Радев: Заедно вървим напред за България и Европа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод избирането му за министър-председател на България.

Тя подчерта, че в момент на дълбоки геополитически промени България и Европейският съюз имат силен дневен ред за съвместна работа.

„От сигурността и отбраната до работните места, конкурентоспособността и енергийната независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа", заяви председателят на Европейската комисия, предаде БГНЕС.