Вижте откъде е избягал стрелецът, ранил жена във Варна (Видео)

"24 часа" разполага със запис от камера на улицата, откъдето според полицията е минал човекът, прострелял жена във Варна тази сутрин.

Жената е простреляна край т. нар. "Дупка" в центъра на морската столица. На кадрите се вижда улицата, откъдето е минал стрелецът, който все още се издирва. В края на записа се вижда как полицай обхожда улицата.

Сигналът за стрелбата е получен в 10:20 ч. 73-годишната жена е простреляна в ръката. Веднага на място са пристигнали полицейски екипи. Пострадалата е прегледана от медици на Спешна помощ и е извън опасност за живота.