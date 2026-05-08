Проф. Сергей Игнатов към проф. Георги Вълчев: Предстоящите матури ще са като швейцарски часовник

Предстоят матурите и важното оценяване, те ще се проведат спокойно - както работи един швейцарски часовник. Това каза проф. Сергей Игнатов, който предаде поста на новия министър на образованието и науката проф. Георги Вълчев - ректорът на Софийския университет.

Проф. Игнатов благодари на всички за всеотдайната работа и затова, че са запазили духа на спокойствието.

"Предаваме министерството в добри ръце, предаваме едно подредено министерство и система", каза Игнатов и увери проф. Вълчев, че екипът е на високо професионално ниво.

"Нямаме модерно бъдеще без модерно образование, няма българско семейство, което да няма отношение към образованието", каза проф. Вълчев.

Според него в сферата на образованието трябва да има приемственост в политиките и политически консенсус около визията за бъдещето на образователните политики.

"Всички, които съвестно изпълняват задълженията си, могат да бъдат спокойни", обърна се министърът към служителите, които го посрещнаха.