ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отнеха лиценза на "Берое", запъти се към аматьорит...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22808085 www.24chasa.bg

Проф. Сергей Игнатов към проф. Георги Вълчев: Предстоящите матури ще са като швейцарски часовник

Ярослава Прохазкова

[email protected]

8936
Проф. Сергей Игнатов и проф. Георги Вълчев Снимка: Николай Литов

Предстоят матурите и важното оценяване, те ще се проведат спокойно - както работи един швейцарски часовник. Това каза проф. Сергей Игнатов, който предаде поста на новия министър на образованието и науката проф. Георги Вълчев - ректорът на Софийския университет. 

Проф. Игнатов благодари на всички за всеотдайната работа и затова, че са запазили духа на спокойствието. 

"Предаваме министерството в добри ръце, предаваме едно подредено министерство и система", каза Игнатов и увери проф. Вълчев, че екипът е на високо професионално ниво. 

"Нямаме модерно бъдеще без модерно образование, няма българско семейство, което да няма отношение към образованието", каза проф. Вълчев. 

Според него в сферата на образованието трябва да има приемственост в политиките и политически консенсус около визията за бъдещето на образователните политики. 

"Всички, които съвестно изпълняват задълженията си, могат да бъдат спокойни", обърна се министърът към служителите, които го посрещнаха. 

Проф. Сергей Игнатов и проф. Георги Вълчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте откъде е избягал стрелецът, ранил жена във Варна (Видео)