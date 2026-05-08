Италианската обиколка ще остави без автобуси и тролеи Пазарджик в неделя

Във връзка с провеждането на колоездачната обиколка на Италия у нас и преминаването на розовата колоездачна колона през Пазарджик и областта в третия етап от състезанието, се очакват сериозни смущения в обществения транспорт в областния център тази неделя – на 10 май. Това съобщиха от "Хебър бус" АД . Община Пазарджик и Община Белово попаднаха в маршрута на международното състезание и поради въвеждането на временни мерки за безопасност, както и ограниченията по маршрута, Пазарджик ще остане без обществен транспорт в неделния ден от 10 до 15:30 часа.

Последните курсове на тролейбусите преди затваряне на участъка са, както следва:

09:00 - Тролейбусно Депо - ЖП Гара

09:30 - ЖП Гара - Тролейбусно Депо

Първи курсове, след отваряне на участъка:

15:30 - Тролейбусно Депо - ЖП Гара

16:00 - ЖП Гара - Тролейбусно Депо

Аналогично ще е движението и на автобусните линии, чийто маршрут преминава през трасето.

Поради наложените ограничения по маршрута на състезанието, нарушения ще има и при междуградските превози. Призоваваме жителите и гостите на града да предвидят тези ограничения и да ползват алтернативни начини на придвижване в неделния ден.

Състезанието стартира днес от Несебър, а церемонията по представянето на отборите беше на 6 май. В надпреварата участват 23 отбора и 184 колоездачи. Очаква се в дните около трите етапа България да бъде посетена от над 30 хиляди туристи.