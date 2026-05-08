Намериха наркотици за близо 500 000 евро при спецакция на ГДБОП в Свиленград (Снимки)

Голямо количество наркотични вещества е иззето от дома на постоянно пребиваващ в България чужд гражданин, съобщиха от полицията.

Специализираната операция на служители на ГДБОП е проведена на 4 май в Свиленград, задържан е 47-годишен мъж. Конфискувано оръжие СНИМКА: ГДБОП

В избено помещение на адреса му, са намерени над 10 кг марихуана в 15 полиетиленови плика, над 22 кг синтетичен канабиноид пинака в 11 пакета, 238 г кокаин в 2 найлонови плика, както и 2 бойни пистолета и 59 боеприпаса за тях. Част от иззетите наркотици СНИМКА: ГДБОП

Според събраните доказателства се смята, че наркотичните вещества са предназначени за трафик към Турция. По първоначални данни стойността им възлиза на близо 500 000 евро. Част от иззетите наркотици СНИМКА: ГДБОП

Материалите са докладвани в прокуратурата. Задържаният е привлечен към наказателна отговорност. Той е задържан за 72 часа. Работата по случая продължава.